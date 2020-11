Maria Laura De Vitis è balzata da poco alle cronache rosa per esere la giovane fidanzata del gionalista Paolo Brosio.

Chi è Maria Laura De Vitis: età e lavoro della fidanzata di Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis è nata a Reggio Emilia nel 1998 e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Si è poi trasferita a Milano dove lavora come modella ed influencer. Giovanissima ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza: nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Emilia e due anni dopo ha concorso al titolo di Miss Mondo Italia come Miss Universo Emilia Romagna.

Ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista su Real Time. Oggi su Instagram vanta oltre 26mila follower e mostra la sua passione per i viaggi e per il fitness.

In diretta a Live non è la D’Urso Maria Laura ha confessato di aver vissuto con lui momenti “religiosi ma anche carnali”. Non passano inosservati neanche a Barbara d’Urso i 42 anni di differenza tra la coppia, visto che Brosio ne ha 64, ma a quanto pare il loro amore non sente differenze d’età.

O”Paolo e io ci siamo conosciuti a fine estate. Lui ha contratto il Covid quindi è stato in isolamento e poi è entrato nella Casa. Non ci siamo visti molto ma abbiamo iniziato una frequentazione”, ha raccontato la giovane donna.

I”Abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione. Siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari. E abbiamo condiviso momenti non legati alla religione, momenti carnali”.

Il loro primo incontro è avvenuto a Forte dei Marmi, poche settimane prima che il giornalista scoprisse di essere positivo al Covid: “Io ero lì come hostess. Ci siamo conosciuti e il primo bacio c’è stato lì, a Forte dei Marmi. Dopo la serata abbiamo parlato tanto, ci siamo trovati compatibili e il passo avanti c’è stato su una panchina”, ha raccontato Maria Laura.