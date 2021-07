Maria De Luca é l’amatissima moglie del comico ed attore Gabriele Cirilli, i due si conoscono dalla giovane età di 14 anni, periodo in cui condividevano i banchi di scuola. Da quel momento i due non si sono più separati.

Chi é Maria De Luca, la moglie di Gabriele Cirilli: età, figli e lavoro

Maria De Luca é nata nel 1967 e i due hanno festeggiato 25 anni di matrimonio dopo una conoscenza lunga 34 anni.

Maria é stata per Gabriele un’ancora di salvezza e i due vivono una vera e propria storia d’amore. I due sono molto riservati e non mostrano la loro vita privata sui social.

Oggi la donna è una affermata produttrice teatrale ma prima era una farmacista. Per seguire Gabriele a Milano Maria si è dovuta inventare qualcos’altro per mantenere la famiglia e ha deciso di cimentarsi nel mondo dello spettacolo.

“Lei è la fonte di tutte le mie energie – ha rivelato sempre Gabriele Cirilli – . È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

Maria De Luca, mamma e moglie devota di Gabriele Cirilli

Come racconta il comico abbruzzese, la moglie Maria de Luca lo ha aiutato in un momento traumatico della sua vita. Periodo in cui l’attore,caduto in un baratro depressivo si sarebbe lasciato andare allo sconforto.

Gabriele Cirilli è estremamente grato alla donna e professa amore incondizionato per la famiglia che lo ha salvato.