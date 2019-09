Chi è Maria De Filippi: età, carriera, attentato e figli della moglie di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle signore della televisione italiana di Canale 5. Grazie ai suoi programmi è tra le donne più amate d’Italia.

Ha consolidato la sua notorietà con diversi format come Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi.

Chi è Maria De Filippi: età, carriera, figli della moglie di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961. Dopo il diploma liceale si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura.

Nel 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavora, conosce Maurizio Costanzo che poi le offre la possibilità di collaborare per la Simco.

Diventata anche assistente di Costanzo, che nel frattempo si è separato dalla sua terza moglie Marta Flavi.

Debutta in televisione il 26 settembre 1992, subentrando a Lella Costa nella conduzione del talk show di Canale 5 Amici di cui poi nasce anche un’edizione in prima serata intitolata Amici di sera.

A marzo del 1996 presenta per una settimana e in via sperimentale il talk show tutto al femminile Eva contro Eva, nel primo pomeriggio di Canale 5.

Subito dopo, nella medesima fascia, lancia una nuova trasmissione pomeridiana, Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì e dedicato ai conflitti tra marito e moglie.

Grazie anche a questo programma, la popolarità della conduttrice aumenta ulteriormente, tanto da permetterle di vincere un Telegatto nel 1997 in qualità di Personaggio femminile dell’anno.

Nel gennaio 2000 la conduttrice lancia un nuovo programma di prima serata, C’è posta per te, che ottiene da subito un notevole riscontro da parte del pubblico.

Nello stesso periodo, modifica il format di Uomini e donne che diventa dating show, incentrato sulla ricerca dell’anima gemella da parte di un tronista tra alcune persone candidate spontaneamente, i corteggiatori.

Nel settembre 2001 lancia un nuovo talent show, Saranno famosi. Il programma ottiene un ottimo successo di pubblico, cambiando il titolo in Amici di Maria De Filippi e venendo promosso su Canale 5 a partire dal 2003.

Il programma si impone nel panorama televisivo mantenendo ascolti sempre molto positivi, e lancia nel mondo della musica diversi artisti, tra cui Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone ed Annalisa.

Il 2008 è un anno particolarmente fortunato per Amici di Maria De Filippi che vede trionfare Marco Carta, che ottiene un importante successo discografico subito dopo la conclusione della trasmissione.

È l’anno della svolta per la trasmissione, che acquisisce una maggior credibilità anche nel mercato discografico.

Nel dicembre 2009 realizza una puntata zero di un nuovo talent show, Italia’s Got Talent; nel programma la conduttrice assume il ruolo di giudice insieme a Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Fonda il canale-web “Witty TV” nel 2013, il quale trasmette nuovi programmi destinati esclusivamente al web Nell’estate 2014 ripropone dopo nove anni il format di Vero amore, cambiandone formula e nome divenendo Temptation Island.

Conduce il Festival di Sanremo 2017 al fianco di Carlo Conti, in onda dal 7 all’11 febbraio in diretta su Rai 1.

Nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 riprende tutti i suoi programmi: Uomini e donne nel daytime ed i tre programmi di prima serata Tù si que vales, C’è posta per te ed Amici di Maria De Filippi.

Nel 2019 conduce per le prime puntate la prima edizione di Amici Celebrites, in onda dal 21 settembre in prima serata su Canale 5.

Vita Privata

Dopo oltre cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 Maria De Filippi si è sposata con Maurizio Costanzo, divenendo di fatto la sua quarta moglie.

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile al comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli.

Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che adotteranno poi nel 2004.

L’attentato

Il 14 maggio 1993, assieme a Maurizio Costanzo, la De Filippi fu vittima del fallito attentato di via Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra per ritorsione contro Costanzo, all’epoca realizzatore di diversi programmi incentrati sulla lotta alla mafia.

L’attentato prevedeva l’esplosione di un’autobomba imbottita con 100 kg di tritolo posizionata poco distante dal teatro Parioli, luogo in cui all’epoca veniva realizzato il Maurizio Costanzo Show.

L’attentato non fece vittime grazie ad un’incertezza del sicario che innescò il detonatore dell’autobomba con alcuni secondi di ritardo rispetto al dovuto. I due si trovavano a bordo di un’auto diversa rispetto a quella da loro abitualmente usata.

Ci furono comunque sette feriti, tra cui l’autista e una guardia del corpo dei due, e ingenti danni alle automobili e agli edifici circostanti.

La De Filippi ha avuto poi modo di dichiarare di essere rimasta traumatizzata dall’evento, tanto da dover familiarizzare nuovamente con la guida.