Margaret Atwood è una delle scrittrici più conosciute, seguite e amate del panorama letterario internazionale.

Grazie ai suoi racconti ha raccolto l’ammirazione di milioni di persone che ne seguono da vicino tutti i lavori.

Chi è Margaret Atwood: età, marito, figli, Nobel e libri della scrittrice

Margaret Atwood è nata ad Ottawa, il 18 novembre 1939. Scrittrice poetessa, attivista, femminista e critica letteraria, avuto una carriera brillante e intensa, caratterizzata da un grande successo e da molti premi.

Punto di riferimento assoluto per quanto riguarda la narrativa speculative e la fantascienza contemporanee, Margaret Atwood è di certo un’autrice molto valorizzata e premiata. Le è stato infatti assegnato il premio Arthur C. Clarke e il Premio Principe delle Asturie per la letteratura; ha vinto per due volte il Booker Prize e sempre due volte il Governor General’s Award. In Italia, ha appena vinto il Premio Speciale Lattes Grinzane.

Tra i suoi romanzi più importanti annoveriamo anche I testamenti, attesissimo sequel del romanzo che l’ha resa famosa; ma anche L’altra Grace, un romanzo tratto da una storia vera, accaduta in Canada nel 1843 e che riguarda un processo lungo ed estenuante.

Il canto di Penelope propone una visione femminista della “moglie di Ulisse”, mentre L’assassino cieco è un romanzo ambientato in Canada e la narrazione ha luogo nei giorni nostri, con riferimenti a eventi di tutto il XX secolo.