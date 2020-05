Marco Bacini è conosciuto nel mondo del gossip per essere il compagno della conduttrice Federica Panicucci.

Sono stati ospiti entrambi nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5 Verissimo nel quale hanno raccontato che vorrebbero sposarsi.

Chi è Marco Bacini il compagno di Federica Panicucci: età, lavoro e matrimonio

Nell’intervista Marco Bacini ha parlato della sua compagna:”Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”. Una passione tanto forte che non può essere scevra da un po’ di gelosia. A tal proposito la conduttrice confida: “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”.

Anche Federica Panicucci ha parlato con toni entusiastici della loro storia d’amore:”All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.