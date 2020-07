Inizia questa sera su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il programma ideato da Maria De Filippi che vede varie coppie mettere alla prova il loro amore.

In questa nuova edizione, condotta sempre da Filippo Bisciglia, ci saranno anche la conduttrice Manila Nazzaro e il suo fidanzato, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Chi è Manila Nazzaro Temptation Island: età, carriera, figli e curiosità

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 ottobre 1977 e nel 1999 vince il concorso di Miss Italia, dove partecipava nuovamente come Miss Puglia.

Successivamente è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni ed inoltre inizia a studiare recitazione.

Dopo aver partecipato ad alcuni spettacoli teatrali, è la protagonista femminile del film Il paradiso può attendere di Harry Segall. Nella stagione successiva è protagonista del musical Scanzonatissimo di Dino Verde e nel 2005 è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell’Alitalia.

Nel 2007 torna a recitare in teatro in Bed and Breakfast di Guido Polto e Claudia Poggiani, con Salvatore Marino. Tra il 2008 e il 2009 prende parte allo spettacolo del Bagaglino, Sex and Italy: una piccola storia d’Italia attraverso il sesso, come primadonna.

Nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi e nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel. Nel 2010 è una delle inviate della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

Nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 viene promossa a presentatrice in studio, al fianco di Massimiliano Ossini.

Da Ottobre 2017 entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 conducendo lo spazio radiofonico Pane Amore e Zeta Weekend ogni sabato e domenica dalle 12 alle 15 su Radio Zeta.

È stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio, nato il 6 luglio 2006 e Nicolas, nato il 12 dicembre 2011.

Nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow. Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.