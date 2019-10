Ludwig Koons è conosciuto per essere il figlio della regina dei film hard ovvero Illona Staller conosciuta da tutti con il nome di Cicciolina.

Chi è Ludwig Koons il figlio di Cicciolina: età, lavoro, droga e vita privata

Nelle scorse settimane Cicciolina ha parlato dei suoi problemi economici e proprio su questo è stato intervistato anche il figlio dalla trasmissione radiofonica La Zanzara.

“I ricchi non siamo noi. Invece ci attaccano in tv per questo vitalizio di 2000 euro di mia madre, che poi non sono nemmeno duemila. Io solo 500 li spendo per i cani perché ho un allevamento. Con altri 500 ci mangio. I ricchi sono gli altri che prendono 10mila euro al mese. Con quei soldi mia madre ci campa io faccio l’Accademia di Belle Arti e cerco lavoro. Abbiamo avuto spesso problemi economici, mia madre ha dovuto pagare gli avvocati per le cause”.

Il figlio di Cicciolina ha anche parlato della possibilità di seguire le orme della madre e di lavorare nel mondo del porno.

“Come no, certo che lo farei. Ho tutte le qualità per farlo. Da piccolo mi ha cresciuto una ragazza. Mi ha fatto un po’ da madre. Dopo di lei sono migliorato, insomma avete capito”.