Lorenzo Amoruso è uno degli assoluti protagonisti di questa edizione di Temptation Island il programma di successo di Canale 5.

Insieme alla fidanzata Manila Lazzaro ha voluto mettere alla prova i propri sentimenti nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Chi è Lorenzo Amoruso Temptation Island Vip: età e carriera fidanzato Manila

Lorenzo Amoruso è nato a Bari il 28 giugno del 1971 e prima che commentatore e personaggio televisivo è stato un calciatore di alto livello.

Il debutto in Serie B con la squadra della sua città e nel 1989 la sua prima partita in Serie sempre con la maglia del Bari contro l’Inter.

In Italia è stato capace di vincere una Coppa Italia e la Supercoppa Italiana con la Fiorentina, squadra nella quale ha giocato per due stagioni.

I suoi più grandi successi, però, sono arrivati in Scozia dove ha vestito la maglia dei Rangers per sei stagioni divenendone anche il capitano.

Tre campionati scozzesi, tre coppe di lega scozzese e quattro coppe di Scozia nel suo palmares.

La sua relazione con la bellissima Miss Italia Manila Nazzaro è iniziata nel 2019. Ora i due hanno deciso di mettersi in gioco fino in fondo a Temptation Island per capire se nel loro futuro ci potrà essere un ulteriore passo in avanti della loro relazione.