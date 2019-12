Leonardo Pazzagli è uno dei giovani attori più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano.

Chi è Leonardo Pazzagli: età, carriera, fidanzata, vita privata e curiosità

Leonardo Pazzagli è nato a Lecco il 5 febbraio 1992. Pur essendo nato in Lombardia, è cresciuto in provincia di Siena. Sin da bambino ha dimostrato particolare interesse per il calcio e la recitazione, tanto da partecipare a diversi laboratori teatrali. Dopo un infortunio, si è dedicato totalmente al suo secondo amore.

Dal 2007 al 2012 sviluppa la propria passione per la recitazione prevalentemente in teatro. Fino al 2009 ha frequentato il corso di recitazione di Teatro 02 di M. Moretti a Siena. Successivamente è passato alla Scuola di Recitazione Teatro Riflesso di A. Scavone, sempre a Siena. Piano piano, ha poi cominciato con i primi lavoretti per la televisione.

La sua carriera da attore inizia più o meno all’età di 18 anni, quando partecipa alla seconda stagione della fiction Rai Ho Sposato Uno Sbirro. Durante il proprio periodo di formazione, Leonardo ha studiato anche a Londra. Nel 2013, all’età di 21 anni, entra nel Centro Sperimentale di Cinematografia, dove può continuare a studiare ciò che ama. Leonardo parla l’inglese e il portoghese. Oltre alla recitazione, tra le sue passioni sembrerebbero esserci anche i viaggi e lo sport, come appare spulciando i suoi profili social.