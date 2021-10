Chi è LDA di Amici: età, padre, fidanzata del cantante e Instagram

LDA, acronimo di Luca D’Alessio, è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione del talent show di Canale 5: Amici.

Il programma condotto da Maria De Filippi che ogni anno lancia diversi talenti che poi spiccano il volo diventando personaggi di grande successo.

E’ appena iniziato un nuovo anno scolastico e quindi si va pian piano formando la classe con nuovi studenti.

Come di consueto tante novità e diverse conferme nella formazione degli studenti che seguiranno i ragazzi.

Chi è LDA di Amici: età, padre, fidanzata del cantante

Luca è nato a Napoli nel 2003, figlio di Gigi D’alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato.

Terzogenito di una famiglia molto numerosa, il ragazzo ha infatti 2 fratelli più grandi con cui condivide entrambi i genitori, uno più piccolo, figlio di Gigi e di Anna Tatangelo e un altro in arrivo, figlio del padre e della nuova compagna Denise Esposito.

Già da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, passione che di certo ha ereditato dal padre.

Nel 2017 seguendo le sue orme spopola sul web, con il singolo Orizzonte. Ne segue poi un altro dal titolo: Resta, brani che gli permettono di cominciare a farsi conoscere nell’ambito musicale.

LDA ha scelto questo nome per non vivere di rendita e farsi amare per la sua musica non perchè il suo cognome è lo stesso del cantante napoletano.

Luca ha anche collaborato alla realizzazione dell’album di Gigi D’alessio dal titolo: Buongiorno. La sua partecipazione al progetto è stata fortemente voluta dal padre che ha sempre sostenuto la sua vocazione per la musica.

La vita privata di Luca D’alessio

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto, ha un profilo instagram su cui posta soltanto i suoi progetti lavorativi.

A breve lo vedremo nella scuola di Amici di Maria De filippi, talent in cui potrà mostrare a professori e pubblico tutto il suo talento.