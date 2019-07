Con l’arrivo dell’estate i palinsesti televisivi si vanno svuotando e vengono riproposti film e programmi di successo. Questa sera sarà proposta una puntata di Ciao Darwin 7 Di questa sarà protagonista Kristyna Teimerova nelle vesti di Madre Natura.

Ovviamente la trasmissione sarà condotta da Paolo Bonolis con il supporto di Luca Laurenti.

In sfida ci saranno le squadra “Io so io” e quella dei “Noi non semo”. A capitanare la prima ci sarà la marchesa Daniela Del Secco, mentre per lla seconda sarà portavoce Manuela Villa.

Chi è Kristyna Teimerova Madre Natura: età, fidanzato Ciao Darwin

Nella puntata che sarà trasmessa questa sera saranno proposte le consuete bizzarre prove. A partire dal genodrome, passando per A spasso nel tempo, continuando con la sfilata per chiudere con i cilindroni.

Kristyna Teimerova è nata in Repubblica Ceca ed è appena ventenne. Nel suo paese d’origine ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda e a Milano sono arrivate le grandi soddisfazioni, dato che ha posato e sfilato per importanti marche.

Alta, castana chiara e sguardo magnetico i segni particolari di Kristyna Teimerova. E’ alta 177 centimetri, con le sue misure che sono 82-60-90. Sul profilo Instagram si legge che è amante degli animali e dipinge, ma è anche appassionata di viaggi. Da un po’ di tempo lavora a Milano ed ha collaborato con numerose case di moda.

