Katia Ricciarelli è una delle voci più amate e apprezzate del panorama musicale italiano.

Grazie alla sua voce, alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che la seguono con grande affetto.

Dopo un periodo lontana dalle telecamere, la cantante lirica, si rimetterà in gioco con la partecipazione al Grande fratello vip 6.

Chi è Katia Ricciarelli: età, Pippo Baudo, figli, carriera, Gf vip e vita privata

Katia Ricciarelli è nata il 18 gennaio 1946 a Rovigo. E’ cresciuta senza il padre, ma in un’intervista ha raccontato di non aver mai sofferto per questo grazie alla madre sempre presente.

Il suo esordio in quella che sarà una carriera ricca di grandi soddisfazioni risale al 1969. Il primo spettacolo è La boheme a Mantova.

Nel 1971 vince il concorso internazionale Voci Verdiane della Rai, insieme con Giuliano Bernardi e Beniamino Prior, con Sogno di una notte di mezza estate.

Grazie alla sua fantastica voce ha girato il mondo e i teatri più importanti al mondo. Ha avuto anche la possibilità di vestire i panni di attrice in diverse occasioni.

Nel 1990 arriva a quota 47 rappresentazioni totali a New York: in quell’anno va in scena per l’ultima volta al Met, al fianco di Placido Domingo, come Desdemona.

Una vita di grandissimi successi esibendosi in tutti i teatri del mondo.

Negli anni 2000 ha sfoltito la carriera operistica, limitando la sua attività al Politeama Greco di Lecce, di cui è stata direttrice artistica e dove ha debuttato in nuove opere: Werther (2001), Le convenienze ed inconvenienze teatrali (2002), Rinaldo (2003).

Ha ricoperto la carica di direttore artistico dello Sferisterio di Macerata dal 2003 al 2005.

Nello stesso periodo ha affiancato all’attività musicale la nuova carriera di attrice, inizialmente in film TV e fiction, successivamente in film d’autore ricoprendo anche ruoli da protagonista, come ne La seconda notte di nozze di Pupi Avati, la cui interpretazione le è valso il Nastro d’Argento.

Si è dedicata inoltre al musical, interpretando Caruso (2002) e Gloriosa (2008).

Vita privata

Dopo una lunga relazione col tenore José Carreras, durata 13 anni, il 18 gennaio 1986 ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo; i due hanno divorziato nel 2004.

Ha avuto anche una relazione con Fabio Testi affermata dallo stesso attore durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020.

La partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande fratello vip:

Katia Ricciarelli entra a far parte del caste della casa più spiata d’Italia per divertirsi e mettersi in gioco.

Non spera di arrivare in finale ma vuole stare in armonia con i coinquilini e con se stessa. Un’ avvertimento, sperate che non la tocchino nel suo punto debole se no la cantante lirica diventerà una vera vipera.