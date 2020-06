Katherine Kelly Lang è senza ombra di dubbio una delle attrici più conosciute e amate del panorama internazionale.

Il suo ruolo di Brooke in Beautiful le ha consentito di far innamorare e appassionare alla soap opera milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Chi è Katherine Kelly Lang: età, marito, figli e carriera di Brooke di Beautiful

Katherine Kelly Lang è nata a Los Angeles il 25 luglio del 1961. La sua prima apparizione in un film per il cinema è stata in Skatetown U.S.A. con Scott Baio, Mark Hamill e Patrick Swayze, anche lui al debutto. Successivamente inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e ottiene parti in diversi film, come l’horror La promessa di Satana.

Dopo piccole parti in tv e ruoli al cinema, nel 1987 sostiene il provino per il ruolo di Caroline Spencer per una nuova serie della CBS, Beautiful, inizialmente pensata per una breve durata. Non viene presa per il ruolo di Caroline, in compenso le viene offerta la parte di Brooke Logan. Il destino volle che dopo poco tempo, il pubblico si affezionò così tanto a Brooke, che divenne la protagonista ed eroina dello show, tanto che Caroline uscì di scena.

Con il suo personaggio Katherine Kelly Lang entra tutti i giorni dal oltre trent’anni nelle casi di milioni di telespettatori.