Kam Eki Cahayadi è un trentatreenne indonesiano, che ha partecipato al programma All together now. L’uomo si è fatto ben presto amare dal pubblico per le sue spiccate doti canore.

Chi è Kam Eki Cahayadi: età, fidanzata, carriera e nuovi progetti

Kam Eki Cahayadi è un giovane di origine indonesiana. E’ nato trentatré anni fa a Giacarta e si è trasferito in Italia per amore.

La donna di cui si è innamorato e che in seguito è diventata sua moglie è di Milano, città in cui attualmente vivono.

E’ proprio a Milano che il ragazzo ha iniziato ad esibirsi e ad avere un grande successo. Infatti le sue esibizioni a piazza Duomo sono sempre affollatissime.

Kam Eki Cahayadi prima di entrare a far parte del cast di All together now, era già molto famoso tra i turisti, che si incantavano ad ascoltare i suoi spettacoli nella meravigliosa cornice del centro di Milano.

Kam è molto famoso anche sui social, sul suo canale youtube migliaia di commenti ai post delle sue cover cantate, per strada. “Sei un talento che riesce a trasmettermi emozioni indimenticabili”. Questo un dei commenti più belli.

L’esperienza ad All together now di Kam Eki Cahayadi

Il ragazzo ha partecipato al programma, per far conoscere la sua musica in tutta Italia, cosi da poter fare della sua passione un vero lavoro.

In modo tale da poter risparmiare il denaro necessario per poter far studiare le sue nipotine.

Durante la finale del programma, l’uomo ha dichiarato di aver sentito vicino a lui durante l’esibizione la madre e il fratello, da poco scomparsi.

Ha ringraziato, Michelle Hunziker per averlo messo sempre a suo agio, nonostante i suoi problemi con la lingua e J-Ax per averlo spinto a dare sempre il massimo.