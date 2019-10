Justine Mattera nota come Justine Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana che vive e lavora in Italia dal 1994.

Chi è Justine Mattera: età, lavoro, marito, figli e curiosità

Justine è nata a New York il 7 maggio 1971 da una famiglia di origini Italiane. Dopo la laurea in letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si trasferisce a Firenze per specializzarsi in lingua e letteratura italiana.

Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista, ed è in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli. Justine inizia così a collaborare con Vannelli in alcune produzioni.

Trasferitasi a Milano, incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003.

Dal 2003 conduce su Radio Deejay il programma radiofonico Slave to the Rhythmn. Debutta a teatro nella stagione 2003/2004 con il musical Victor/Victoria per la regia di Claudio Insegno.

Nel 2004/2005 ottiene un enorme successo come co-protagonista della versione musicale di Cantando sotto la pioggia, mentre nell’estate 2005 è protagonista per Tato Russo della commedia brillante Troppi santi in paradiso.

Torna in TV come concorrente del reality show La fattoria nel 2006, dove si classifica terza, mentre nel 2007 debutta sul grande schermo come una delle interpreti femminili del nuovo film di Abel Ferrara intitolato Go Go Tales.

Entra a far parte tra le 8 primedonne della compagnia del Bagaglino, nel varietà Bellissima, accanto ad Angela Melillo, Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Morić e Antonella Mosetti.

Ha vinto nel 2012 il Premio America della Fondazione Italia USA. Nel dicembre 2013 diventa uno dei volti femminili di punta di Comedy Central insieme a Melita Toniolo e Margherita Zanatta.

Dal 2000 al 2002 è stata sposata col conduttore televisivo Paolo Limiti. Dal 2009 è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli: Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009).