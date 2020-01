Joe Bastianich è un imprenditore e personaggio televisivo statunitense di origine italiana attivo nel settore della ristorazione.

E’ famoso in italia per aver preso parte come giudice a vari programmi di cucina e ad Amici Celebrities.

Chi è Joe Bastianich: età, moglie, carriera, figli e curiosità

Joseph Bastianich, detto Joe è nato a New York il 17 settembre 196 ed è un imprenditore e personaggio televisivo statunitense di origine italiana attivo nel settore della ristorazione.

Figlio di genitori italiani esuli in Istria. Si può dire che è figlio d’arte dal momento che i genitori gestivano due ristoranti e la madre era cuoca.

Quando Joe aveva tredici anni la sua famiglia vendette entrambi i ristoranti per lanciare il Felidia a Manhattan.

Nel 1993 Joe convinse i suoi genitori a investire con lui e aprire il ristorante Becco a Manhattan che fu un successo immediato e permise alla famiglia di aprire nuovi ristoranti anche fuori dalla città di New York.

Negli anni successivi Joe si associò con lo chef Mario Batali per aprire il Babbo Ristorante e Enoteca, a cui il New York Times assegnò due stelle. A Los Angeles Bastianich e Batali aprono Osteria Mozza e Pizzeria Mozza e B&B Ristorante a Las Vegas.

Nel 2010 Del Posto diventa il primo ristorante italiano, in 36 anni, ad avere una recensione da quattro stelle dal New York Times.

Bastianich ha fondato inoltre tre aziende vinicole: Azienda Agricola Bastianich a Buttrio e a Cividale del Friuli; La Mozza s.r.l. di Magliano in Toscana in Maremma, e la TriTono a Mendoza, Argentina; ha acquisito il marchio Brandini a La Morra, in Piemonte.

Nell’estate del 2015 riprende l’attività del ristorante Ricci in piazza della Repubblica a Milano con soci Bastianich, Belén Rodríguez, Luca Guelfi e Simona Miele.

Appassionato di musica, il 6 settembre 2019 ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo Joe Played Guitar che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe.

Bastianich vive a Greenwich in Connecticut, con la moglie Deanna e i tre figli Olivia, Miles e Ethan.