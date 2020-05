Jo Squillo è una showgirl, cantante e conduttrice italiana tra le più amate dal pubblico.

Jo Squillo: chi è, età e vita privata, marito e figli

Jo Squillo è il nome d’arte con cui è conosciuta Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 giugno 1962.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come cantante e cantautrice, per proseguire come conduttrice televisiva, per trasmissioni soprattutto legate alla moda.

Non è ancora maggiorenne quando comincia la sua avventura in campo musicale; l’ambito è quello del genere punk, in voga a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Proprio nel 1980 incide il suo primo 45 giri che contiene le canzoni “Sono cattiva” e “Orrore”.

Nel 1981, maggiorenne, passa alla casa discografica indipendente 20th Secret, appena fondata. Con essa pubblica il suo primo disco solista “Girl senza paura”.

Uno dei momenti più alti della carriera musicale di Jo Squillo si presenta nel 1991 quando ottiene un grande successo in coppia con Sabrina Salerno. Le due ragazze portano al Festival di Sanremo il brano “Siamo donne”.

Jo Squillo debutta come conduttrice televisiva nel 1993 quando presenta diverse trasmissioni: “Il grande gioco dell’oca” su Rai 2, “Caccia al ladro” su Canale 5, “Sanremo Giovani 1993” su Rai 1 e il telegiornale della rete musicale Videomusic.

Nella sua carriera ha collezionato tantissimi successi sia musicali che nel mondo della televisione.