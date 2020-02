Javier Rojas è un nuovo allievo della scuola Amici di Maria De Filippi, il talent in onda su Canale 5 da quasi un ventennio.

Javier é stato fortemente voluto nella scuola da Alessandra Celentano per il suo talento nella danza classica e contemporanea.

Chi é Javier Rojas Amici: età, lavoro e carriera del ballerino cubano

Javier Rojas é nato a Cuba, a la Havana ma non sappiamo in che anno e in che mese.

Oltre alle origini cubane del ballerino non si sa molto tranne che é un professionista già affermato con importanti esperienze lavorative.

Il ballerino ha lavorato per il Royal Swedish Ball e per Acosta Danza, celebre scuola di ballo cubana e per Acosta Danza, sempre a Cuba.

Su Instagram il profilo ufficiale di Javier Rojas é seguito da oltre 7mila follower ed é pieno di shooting fotografici dedicati alla danza.

Javier ha conquistato la maglia verde per accedere alla fase finale del programma.