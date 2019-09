Edrissa Sanneh, noto anche con lo pseudonimo di Idris è un giornalista, personaggio televisivo e opinionista gambiano naturalizzato italiano, d’origine senegalese.

Chi é Idris Sanneh: etá, lavoro, moglie e vita privata

Idris nasce a Brufut il 2 gennaio 1951 in una famiglia poligama, ha 21 fratelli. Inizia gli studi in Senegal, arriva in Italia nel 1972 con una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia.

Successivamente si trasferisce a Brescia dove, terminati gli studi, comincia a lavorare come dj nelle discoteche e nelle radio locali. I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per una televisione di Brescia.

Nel 1989 partecipa e vince a Star 90, programma di Canale 5 per nuovi talenti. Nel 1990 intraprende anche la carriera di attore nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti.

Grande tifoso della Juventus, la sua immagine è stata consacrata in anni di apparizioni alla popolare trasmissione televisiva Quelli che… il calcio, condotto da Fabio Fazio. Da alcuni anni si occupa della direzione del Tg Multietnico in onda su Rete Brescia.

Idris è sposato con una donna italiana ed è padre di quattro figlie: Laura, Binta, Hadja e Hadin. Il 3 ottobre 2005 è diventato nonno del piccolo Pietro, figlio della figlia maggiore.

Grande appassionato di cucina, Idris pratica molti sport, tra i quali il tennis. Ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2005, venendo eliminato nel corso della settima puntata con il 52% dei voti.

Dal 2006/2007 è ospite nella trasmissione sportiva “Tifosi napoletani” condotta da Gennaro Montuori in onda su Tele A. Nella stagione calcistica 2010/2011 è stato opinionista calcistico nella trasmissione “Bianco & Nero d’autore” in onda su Teleromagna, la quale si occupa del Cesena.

Nel 2011/2012 partecipa a Lato B, trasmissione sportiva sulla Serie B in onda su SMtv San Marino. Dal 2012 torna a Quelli che il calcio sempre come tifoso