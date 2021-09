Greta Giulia Mastroianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, attualmente concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Fino ad oggi nessuno aveva mai parlato della ragazza; in quanto Gianmaria stesso aveva dichiarato di essere entrato nella casa più spiata di Italia, senza aver fatto nessuna promessa alla donna.

Chi è Greta Giulia Mastroianni fidanzata Gianmaria Antinolfi: età, lavoro e vita privata

Probabilmente il motivo per il quale il bell’imprenditore napoletano non ha promesso alla sua fidanzata, che dopo la fine del programma sarebbe tornato da lei è Soleil Sorge. Gianmaria e Greta di sarebbero conosciuti poco dopo la fine della relazione dell’uomo con Soleil.

La ragazza gli è stata vicino in un momento in cui il suo cuore era distrutto; ha raccolto i cocci e ha saputo conquistarlo con la sua sensibilità.

Fino ad ora peró di Greta all’interno della casa del Grande fratello non si era mai parlato, anche perchè Gianmaria sembrava ancora molto preso dalla coinquilina. Nelle ultime ore peró sono accadute delle cose che fanno fatto ipotizzare un possibile ingresso di Greta nella casa più spiata d’Italia.

Greta Giulia Mastroianni: la storia con Gianmaria

Ecco perchè questa sera si parlerà di Greta Giulia Mastroianni Nella scorsa puntata del programma, condotto da Alfonso Signorini, è stato eliminato Tommaso Eletti.

Il ragazzo all’interno del reality aveva molto legato con Gianmaria Antinolfi al punto tale che l’imprenditore gli aveva affidato un compito importante.

Consegnare un bigliettino a Greta Giulia, purtroppo questo è severamente vietato dalle regole del Grande fratello, infatti Gianmaria era stato molto attento nel consegnare il messaggio a Tommaso.

Se non che la ragazza ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto del biglietto e gli screen dei messaggi che le ha inviato Tommaso Eletti in cui viene spiegato il tutto. Come reagirà la redazione del programma a tale mancanza di rispetto? Per scoprirlo sintonizzatevi questa sera alle 21:20su canale 5.