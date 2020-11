Giovanni Floris è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati dal popolo italiano per la sua bravura.

Chi è Giovanni Floris: età, lavoro, carriera, moglie e figli

Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967, si è diplomato al liceo classico Torquato Tasso di Roma e si è poi laureato con lode in Scienze politiche alla LUISS di Roma.

Ha lavorato nello studio del giuslavorista Gino Giugni, ed ha collaborato con diverse riviste e giornali, tra cui l’Espresso, l’Avanti!, Il Messaggero.

Vincitore del concorso d’accesso, frequenta il biennio sostitutivo del praticantato della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

E’ stato assunto dal Giornale Radio Rai nel 1996, dove è stato redattore economico, inviato e conduttore.

Per il Giornale Radio seguì la nascita dell’Euro, i principali summit internazionali e l’intero sviluppo del movimento no-global, fino ai fatti del G8 di Genova che raccontò come inviato e come conduttore di Radio anch’io.

Si trovava a New York al momento degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Dopo quell’esperienza, fu nominato corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti d’America, con sede a New York, dove si trasferì.

Dopo un anno, nel 2002, divenne conduttore del nuovo talk-show di Rai 3 Ballarò, che lo ha portato alla notorietà. Ballarò alterna servizi inchiesta a dibattito tra gli ospiti in studio, ed è protagonista del dibattito politico degli ultimi anni.

Il passaggio a La7

Il 3 luglio 2014 viene comunicato che Floris lascia la RAI e che a partire dalla stagione 2014/2015 passerà sull’emittente LA7, con un contratto che lo legherà all’azienda fino al 2019, prolungato fino al 2024.

Nella rete di Urbano Cairo condurrà la trasmissione Dimartedì, il martedì sera in prima serata (in concorrenza con Ballarò), e la trasmissione quotidiana Diciannovequaranta, in onda venti minuti prima del Tg La7.

Il 22 settembre 2014 Floris sostituisce Lilli Gruber alla conduzione di Otto e mezzo, sospendendo il programma Diciannovequaranta dopo solo due settimane di messa in onda; il programma non sarà più ripreso.

Nel 2014 esce il primo romanzo di Floris, Il confine di Bonetti, edito da Feltrinelli. Nel 2016 è la volta del secondo romanzo: La prima regola degli Shardana sempre per Feltrinelli. Sempre nel 2016 esce per Rizzoli Quella notte sono io. Nel 2019 pubblica L’invisibile, per Rizzoli.

Da lunedì 17 aprile 2017 inizia a condurre Artedì, un programma per scoprire l’arte italiana, in onda il lunedì alle 23.10.

Vita privata

Figlio di Bachisio Floris, bancario ma anche scrittore e autore di cabaret e Pergentina Pedaccini, è sposato con Beatrice Mariani e padre di due figli maschi, Valerio e Fabio.

Ha interpretato una piccola parte nel film Questa notte è ancora nostra. Quando era studente ha anche lavorato come animatore nei villaggi turistici.