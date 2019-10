Giovanni Conversano è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più conosciuti del piccolo schermo.

Chi è Giovanni Conversano: età, figlio, vita privata, fidanzata e curiosità

Giovanni Conversano è nato a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il 7 maggio 1979. Prima di diventare presentatore televisivo e organizzatore di eventi, è stato calciatore e modello.

Si è diplomato all’Istituto tecnico economico Olivetti di Lecce e successivamente si è laureato con votazione di 110 in Scienze dell’Educazione all’Università del Salento.

Terminata questa prima parte di studi, ha fatto due anni di specializzazione in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria alla Cattolica di Milano. Potrebbe, dunque, dirigere un penitenziario a tutti gli effetti.

La sua prima apparizione in televisione avviene, dunque, partecipando al reality. Nel 2007 siede prima sulla sedia del corteggiatore e poi su quella da tronista a Uomini e Donne.

Dopo queste prime esperienze televisive, Giovanni Conversano ottiene moltissimo successo ed è molto richiesto per serate, eventi e riviste di gossip.televisive sono state un trampolino di lancio per la carriera di Giovanni, ora presentatore televisivo e organizzatore di eventi. Nonostante i suoi impegni lavorativi in Puglia, però, Giovanni non rinuncia alle ospitate a casa di Barbara d’Urso.