Giorgio Ginex è un attore e conduttore radiofonico ex marito della bravissima attrice Veronica Pivetti.

Chi è Giorgio Ginex ex marito di Veronica Pivetti: età, lavoro e vita privata

Giorgio Ginex è nato a Novara il 12 settembre 1965 e dopo la maturità ha frequentato la facoltà di Scienze Geologiche all’Università degli Studi di Milano.

Entra poi all’Accademia D’Arte Drammatica dei Filodrammatici di Milano dove si diploma nel 1988.

Debutta subito in teatro e inizia ad apparire in alcune fiction in onda su Mediaset. Consegue la laurea e continua la sua attività d’attore estendendola al doppiaggio. Nel 1998 è il protagonista del film Fondovalle di Paolo Poloni presentato al Festival del Cinema di Locarno.

In quello stesso anno prende parte all’ultimo progetto teatrale dedicato ai toast russi del regista teatrale belga Thierry Salmon e scrive la sua prima opera teatrale Tuzenbach & Solenyj andata in scena con la sua regia al Teatro Valle di Roma.

Torna alla televisione nel 1999 interpretando il dott. Giacomo Falcon nella soap opera Vivere fino al 2005.

Nella stagione 2008/2009 del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, recita per lo spettacolo I Pretendenti di Jean-Luc Lagarce e recita anche in Ferrovia Sopraelevata.

Negli ultimi anni si appassiona alla radiofonia e diventa conduttore per Play Radio del Gruppo RCS–Corriere della Sera dei programmi Play Away e Let The Music Play.

Dal 2008 ritorna in radio su RTL 102.5 dove ha condotto il sabato dalle 13,00 alle 15,00 Cuore e batticuore in compagnia di Valeria Benatti, programma dedicato all’amore e ai sentimenti. Da settembre a dicembre 2009 è stato nel cast del morning show La Famiglia in compagnia di Paoletta e Silvia Annichiarico.

Conduce anche Protagonisti-Radiomovie e fino al 2014 su RTL 102.5, “Music Drive” in onda il sabato e la domenica dalle 13 alle 15, in compagnia di Alex Peroni. La stagione 2009-2010 del Piccolo Teatro di Milano lo vede nuovamente diretto da Luca Ronconi ne “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare.

Dal 2011 è il doppiatore italiano di Duff Goldman e poi di Simon Cowell. Dal 1996 al 2000 è stato sposato con l’attrice Veronica Pivetti.

La loro relazione, non è durata molto, infatti dopo pochi anni i due si sono separati.

Non si sa però il motivo del loro addio, si suppone che i due non vogliano diffondere la vera motivazione sull’accaduto.