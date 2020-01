Gianfranco Vissani è uno dei chef più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano.

Grazie alla sua simpatia e alle sue competenze ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Chi è Gianfranco Vissani: età, lavoro, carriera, moglie, figli e vita privata

Gianfranco Vissani è nato a Civitella del Lago il 22 novembre del 1958. Ha iniziato la sua carriera di cuoco presso l’istituto professionale alberghiero di Spoleto nel 1967.

Successivamente è stato in giro per diverse località italiane per lavorare per alberghi e ristoranti tra le quali Cortina d’Ampezzo, Firenze, Genova, Napoli e Venezia.

Si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a diversi programmi Rai negli anni ’90.

Gianfranco Vissani è stato uno dei protagonisti di Unomattina, Domenica In e Linea Verde, condotta dal 2002 in coppia con Paolo Brosio.

Dal 2008 al 2010 partecipa a La Prova del Cuoco nel ruolo di giudice e ha curato l’anteprima del programma.

Nel 2011 si trasferisce a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, dove l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gli affida la gestione di un ristorante di nome “Antica masseria dell’alta Murgia”.

Nel 2012 passa a La7 dove conduce Ti ci porto io con Michela Rocco.Nel 2013 entra nel cast di Altrimenti ci arrabbiamo, un celebrity talent su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nel 2016 è ospite nell’episodio 15 del cooking show di Sky Uno MasterChef 5; torna a fare il giurato settimanale nella stagione 2016-2017 de La prova del cuoco.