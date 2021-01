Giancarlo Magalli é tra i conduttori italiani più amati dal pubblico soprattutto quello della Rai.

Chi é Giancarlo Magalli: etá, carriera, fidanzata, privata e curiositá

Giancarlo é nato a Roma il 5 luglio 1947 ed ha conseguito il diploma di maturità classica all’Istituto Massimiliano Massimo, a Roma, in classe con Luca Cordero di Montezemolo e Mario Draghi.

Si é poi iscritto alla facoltà di Scienze politiche presso la Sapienza – Università di Roma ed alla Facoltà di Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Messina.

Alla fine degli anni sessanta è stato animatore in un villaggio turistico, secondo lui sarebbe stato il primo in Italia con il suo esordio in una struttura del Gargano subito dopo il servizio militare: “Fiorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”.

Ha scritto molto per il teatro ed il cabaret. Tra le opere Romoleide e, in collaborazione con Pippo Franco, le commedie Il naso fuori casa, Belli si nasce e È stato un piacere, nelle quali ha anche recitato come coprotagonista.

Come sceneggiatore cinematografico ha scritto i film La gatta da pelare e Due strani papà. Nel 1986 ha realizzato il gioco in scatola Ma non i coperchi, ideato con Renzo Arbore e pubblicato dalla International Team.

È autore di molte trasmissioni televisive, a partire dal famoso Non stop, programma che lanciò tanti nuovi talenti nel 1977. Ha scritto anche Che Patatrac (1981), Pronto, Raffaella? (1983) e Pronto, chi gioca? (1985/1986/1987): in quest’ultima trasmissione sostituisce per un breve periodo alla conduzione Enrica Bonaccorti. Sono suoi anche i programmi: Sotto le stelle, Galassia 2, Lady Magic e Tutto Compreso.

Come attore cinematografico ha recitato nei film Nerone, Scherzi da prete, Liquirizia, L’imbranato, Ciao marziano, La gatta da pelare, Sturmtruppen II, Uccelli d’Italia, Ho vinto la lotteria di capodanno, 18 anni dopo, La piccola fiammiferaia.

Ha doppiato il personaggio di Filottete nella versione italiana del film di animazione Hercules della Disney, premio per la migliore edizione internazionale.

Nel 2009 Magalli prende parte alla seconda serie della fiction di Rai 2 7 vite nel ruolo del meteorologo Gildo Giuliani. É guest star ne Un medico in famiglia 7 nel ruolo di se stesso nel 2011.

Torna nel ruolo di doppiatore per un lungometraggio Disney perché presta la sua voce al personaggio di King Louie ne Il libro della giungla. L’anno dopo è la voce fuori campo del reality di Rai 2 Il collegio, ruolo che ha mantenuto fino al 2019.

Vita privata

Ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008.

Adesso sembra sia legato ad una ragazza di moltissimi anni più giovane di lui.