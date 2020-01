Gerardina Trovato é stata una delle cantanti più amate d’Italia dopo il suo debutto a Sanremo nel 1993.

Chi é Gerardina Trovato: etá, carriera, problemi finanziari e curiositá

Geraldina Trovato é nata a Catania il 27 maggio 1967 e consegue a 19 anni il diploma di ragioneria. Si trasferisce quasi subito a Roma, nell’intento di entrare a far parte del mondo della musica.

Grazie all’amico giornalista Piero Vivarelli riesce a far ascoltare una sua cassetta-provino a Caterina Caselli che rimane folgorata dalla voce di Gerardina.

Il debutto davanti al grande pubblico avviene al Festival di Sanremo 1993 con Ma non ho più la mia città, classificandosi seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini.

Successivamente partecipa al Festival Italiano con il brano Chissà e al Festivalbar con Sognare Sognare. Nel 1994 è di nuovo al Festival con Non è un film (4º posto), canzone che denuncia gli orrori della guerra civile, con allusione alla Bosnia.

Nel 1996 pubblica il suo terzo album, Ho Trovato Gerardina, il cui primo singolo è Amori amori e il secondo Piccoli già grandi, successo di quell’estate in una versione remixata. L’album ottiene il disco d’oro per le vendite.

Dopo due anni di vera assenza dal grande pubblico, Gerardina si ripresenta nel 2000 al Festival di Sanremo con la canzone autobiografica Gechi e vampiri. Nella classifica finale di quell’edizione, Gechi e vampiri si classifica al 6º posto.

Nel 2005 ritorna al grande pubblico, partecipando al programma televisivo Music Farm condotto da Simona Ventura.

Il 18 gennaio 2008 esce l’EP I sogni prodotto da Marco Pollini per 1st POP, con quattro brani inediti. Con il nuovo gruppo inizia un nuovo giro di concerti che la porta in giro per tutta Italia con un bel successo di pubblico.

Il 2010 la vede assente dalle scene pubbliche, se non due apparizioni in Calabria e Sicilia.

Nel maggio del 2012 la rivista “Chi” pubblica un’intervista in cui è presente una rivelazione della cantante circa la sua presunta, ma finta, omosessualità.

Nel febbraio 2016 rivela in un’intervista di aver abbandonato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa della difficoltà di lavorare nell’ambiente musicale.

Il 1º luglio 2016 pubblica il singolo Energia diretta. Il 27 maggio 2017, con un messaggio sul profilo Facebook personale, la cantante annuncia nuovamente il proprio ritiro dalle scene, anche se si esibisce in seguito in pubblico in alcuni concerti.

Il 5 gennaio 2020 rilascia un’intervista a Il Messaggero in cui la cantante descrive la situazione molto difficile in cui si trova. Inizia con la notizia dell’esclusione dall’edizione 2020 del Festival di Sanremo, alla cui commissione erano stati presentati 24 brani.

L’intervista prosegue con notizie molto forti riguardo la condizione di salute, la situazione economica e il rapporto con i familiari, dichiarando che la nevrosi ossessiva depressiva l’ha portata a perdere tutti i capelli fino a costringerla paralizzata a letto, e che inoltre soffre di citolisi epatica.