Francesco Giorgino è uno dei giornalisti più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano e non solo.

Grazie alle sue qualità professionali si è fatto apprezzare da migliaia di persone che lo seguono quotidianamente.

Chi è Francesco Giorgino: carriera, età, curiosità e vita privata giornalista

Francesco Giorgino è nato ad Andria l’8 agosto del 1967. Dopo essersi diplomato si iscrive a giurisprudenza e consegue la laurea nel 1990 a Bari.

Già dalla giovane età è affascinato dal giornalismo in particolare da quello televisivo. La tesi infatti è sul Sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed ordinamento costituzionale.

E’ iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti già dal 1988. Dopo una serie di collaborazioni arriva la svolta per la sua carriera, nel 1991, quando viene assunto come praticante in Rai-

Entra nella redazione di Unomattina e diventa professionista nel 1993. Nel 1994 è addetto stampa del ministro Giuliano Urbani durante il primo governo Berlusconi. Dal 2000, per Francesco Giorgino, si spalancano le porte del Tg1.

Per 10 anni conduce l’edizione delle 13.30, mentre dal 2010 è al timone di quella principale delle 20.

E’ stato, di fatti, per diversi anni un punto di riferimento del giornalismo italiano non solo in ambito televisivo.

Per quanto concerne la sua vita privata, Francesco Giorgino si è sposato nel 2009 Nicoletta Chiadroni.