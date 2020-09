Questa sera ricomincia su Canale 5 il Grande Fratello Vip, ocndotto da Alfonso Signorini e con Pupo e Antonella Elia come opinionisti.

Tra i venti concorrenti che partecipano a questa nuova edizione del reality c’è anche la bravissima e bellissima Flavia Vento.

Chi è Flavia Vento Grande Fratello Vip: età, carriera, curiosità e vita privata

Flavia Ventoè nata a Roma il 17 aprile 1977. Sin da piccola ha mostrato la sua passione per il mondo della moda e dello spettacolo.

La sua carriera, dopo il diploma al Liceo Linguistico, è iniziata proprio nel campo della moda. Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha calcato le passerelle più importanti d’Europa.

Si fa conoscere dal grande pubblico quando nel 1999 veste i panni de La Fortuna ad Il Lotto alle Otto ed è sempre più conosciuta anche grazie alla pubblicità di Lavazza.

Conquista la copertina di Playboy Italia ed è la valletta sotto il tavolo a Libero. Con il tempo dimostra le sue qualità conducendo Stracult ed entrando nel cast della fiction Cinecittà e del film Andata e Ritorno. Nel 2004 è tra i concorrenti de La Fattoria.

Da qui inizia una carriera ricca di soddisfazioni, con la partecipazione a tanti programmi di successo.

Negli ultimi anni è spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso che l’ha voluta come sua opinionista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavia Vento ha dichiarato di non fare sesso da circa tre anni e di dedicare molto del suo tempo libero alla fede e alla preghiera.

Ha avuto varie relazioni sentimentali tra cui quella con l’attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti.

Flavia Vento ha professato il proprio amore per gli animali, soprattutto per i cani, lanciandosi anche in iniziative per sostenere i canili in difficoltà.