Federico Rossi è il famosissimo Fede dell’ormai ex duo “Benji e Fede”. Amatissimo dalle teenagers, ha deciso di intraprendere un progetto lavorativo da solo.

Ha annunciato per questo motivo la separazione dal collega Benji.

Chi è Federico Rossi: età, fidanzata, carriera e vita privata di Fede

Federico Rossi è nato nel 1994 a Modena. Si rifugia nella musica, quando viene segnato da un tragico lutto, la morte del fratello Mirko.

Inizia cosi a scrivere e a dare musica ai suoi pensieri e da qui nasce il singolo dedicato al padre, dal titolo: “Buona fortuna”.

La nascita del duo arriva qualche anno dopo. Sin da subito Benji e Fede hanno riscosso un successo strepitoso.

Milioni di fans, dischi di platino, un successo arrivato in maniera improvvisa e inaspettata, soprattutto per due ragazzi. Federico Rossi, ha ammesso in un intervista a Silvia Toffanin:

“Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati. Tutti questi problemi che mi facevo hanno fatto sì che io cadessi in una depressione pesantissima. Avevo tante cose da fare e non avevo tempo per guardarmi dentro.”

La relazione con Paola Di Benedetto

La relazione con Pola di benedetto è iniziata nel 2018, poco dopo l’uscita della ragazza dal Grande Fratello Vip.

Tra alti e bassi sono rimasti insieme fino ai primi di giugno del 2021. Data in cui la ragazza con un post su instagram ufficializza la loro separazione.

Le ultime novità sulla carriera di Federico Rossi

Negli ultimi progetti lavorativi di Federico Rossi, troviamo la partecipazione a Battiti live, dove duetterà con Annalisa, sulle note di: “Movimento lento”. Hit estiva creata insieme alla vincitrice di Amici.