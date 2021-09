Federico Quaranta è un noto presentatore italiano, ha condotto sia programmi radiofonici che televisivi, riscuotendo un grande successo.

Famoso per la sua simpatia e per la sua passione per il cibo. Grande appassionato di vini e di eccellenze territoriali, Federico Quaranta è un amante di tutto ciò che riguarda il buon vino e la gastronomia.

Chi è Federico Quaranta: età, compagna, figli, carriera e vita privata

Federico Quaranta è nato a genova nel 1967, cresciuto in una famiglia molto legata al territorio e alle prelibatezze del luogo, da cui ha ereditato il sogno di riuscire a valorizzare le specialità italiane in tutto il mondo.

Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2003 anno in cui con Nicola Prudente in arte tinto, presenta il programma radiofonico: Decanter in onda su Radio2.

Dal 2005 debutta in tv, con i suoi servizi su temi enogastronomici per: linea verde Orizzonti.

Da quel momento per il conduttore si sono susseguiti grandi successi. Il programma: Magica Italia, Turismo e Turisti, in onda la domenica mattina su Rai 1.

L’anno dopo approda poi sul la7 con il programma: Fuori di gusto, programma di cui è anche produttore.

Ha presentato nel 2014 la terza edizione di Estate in diretta enel 2017 qualche puntata della prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici.

In quest’ultimo periodo sta conducendo Linea verde radici su Rai 1, programma in cui viaggia alla scoperta del territorio e delle sue radici storiche, valorizzando le eccellenze locali e la tutela dell’ambiente.

La vita privata di Federico Quaranta:

Per quanto riguarda la vita privata del conduttore, sappiamo che è stato sposato dal 2008 al 2012 con la giornalista, Simona Branchetti, volto noto del Tg 5.

Dopo la fine del matrimonio con la giornalista, Federico Quaranta, ha conosciuto Giorgia Iannone de Sousa, donna di cui si è innamorato follemente. Dalla relazione tra i due è nata la figlia, una bambina di 3 anni di nome Petra.