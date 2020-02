Ha preso il via l’attesissima 70ma edizione del Festival di Sanremo. Saranno 8 i giovani che parteciperanno alla categoria Nuova Proposte in gara tra i quali spicca il nome di Fadi.

Il festival della canzone italiana si preannuncia ricco di sorprese. Alla conduzione ci sarà Amadeus che avrà al suo fianco dieci bellissime donne che si daranno il cambio ogni serata.

Il conduttore potrà contare anche sulla simpatia e l’irriverenza di Fiorello che sarà sul palco in tutte le serate e sull’immenso talento di Tiziano Ferro.

Come sempre ci sarà una sfilata di grandissimi ospiti italiani e internazionali che arricchiranno e coloreranno la kermesse.

Chi è Fadi Festival di Sanremo Nuova Proposte: età, fidanzata e canzone

Thomas O. Fadimiluyi in arte Fadi, Italo-Nigeriano della riviera romagnola. Il padre originario dell’etnia Yoruba, arriva in Italia nei primissimi anni ‘80 per imparare l’arte del design di automobili e per coltivare la sua passione verso i motori.

Si appassiona alla musica grazie a grandi della musica italiana come Lucio Battisti e Lucio Dalla. Arriva l’adolescenza, il grunge, i Fugazi, i Pearl Jam, gli Afterhours, il gusto per la chitarra elettrica, l’indie romagnolo e le sonorità dei Cosmetic, il nuovo cantautorato e Brunori Sas, le discoteche sulla riviera.

Grazie al trionfo a Sanremo Giovani avrà la possibilità di salire sul palco dell’Ariston.