Fabiola Sciabbarrasi è stata la moglie del grande e indimenticato cantautore Pino Daniele.

Chi è Fabiola Sciabbarrasi moglie di Pino Daniele: età, lavoro e figli

La seconda moglie di Pino Daniele è proprio Fabiola Sciabbarrasi, modella romana, che ha incontrato Pino a casa di Massimo Troisi nel 1992.

Sulla morte dell’ex marito Fabiola raccontò in un’intervista:”Ho elaborato il lutto in silenzio, sono stata ferma. Ho dovuto capire come ripartire perché sono sempre stata una sognatrice e di colpo molte responsabilità mi sono piombate addosso: da quella di essere un genitore solo alle tante questioni pratiche, legali, lasciate in sospeso da Pino e di cui non sapevo nulla”.

Parla del suo ricordo dell’ex marito:”Non passa giorno che non pensi a Pino. Io e miei figli siamo dovuti crescere in fretta”.