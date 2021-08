Fabio Rovazzi è uno dei cantanti più conosciuti e amati del panorama musicale italiano.

Grazie alla sua musica e alle sue canzoni si è fatto amare da milioni di persone che lo seguono con affetto.

Chi è Fabio Rovazzi: fidanzata, età, carriera e vita privata

Fabio Rovazzi è nato il 18 gennaio del 1994 a Milano. Ha cercato di farsi largo lanciandosi nel mondo del web.

Ha aperto il proprio canale dove ha cominciato a caricare i suoi video, diventati virali anche grazie a Instagram e Facebook.

La prima esperienza televisiva è datata 2015, insieme a J-Ax che lo vuole per il programma di Rai 2 Sorci Verdi.

Il grande successo arriva nel 2016 quando canta Andiamo a Comandare. Si tratta di un vero tormentone che lo fa conoscere da tutta italia.

Il 19 maggio dell’anno successivo pubblica la canzone “Volare”, che vede la partecipazione di Gianni Morandi.

Rovazzi si dedica alle riprese del suo primo film da protagonista, intitolato “Il vegetale”, per la regia di Gennaro Nunziante

A luglio pubblica il suo quarto singolo, intitolato “Faccio quello che voglio”, in cui cantano anche Emma Marrone, Nek e Al Bano.

Fabio Rovazzi, le nuove esperienze lavorative

Per un periodo Rovazzi si è allontanato dalla scena musicale, per dedicarsi alla vita privata e riflettere sul suo futuro.

Oggi è tornato alla ribalta con un tormentone dal titolo: La mia felicità accanto affiancato da uno dei big della musica italiana: Eros Ramazzotti.

In un intervista rilasciata a: la Repubblica, il cantante milanese ha spiegato: “Dopo tanti successi le aspettative sono alte, quindi c’è anche più paura di sbagliare. Ma la quarantena mi è servita per pensare a cose nuove e stare, finalmente, un po’ con me stesso. Dal 2016 non mi ero fermato mai, ho cercato quindi di respirare e di vivere, per crescere e conoscermi meglio, per ripartire con piacere.

Chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi

Le notizie che circolano sul web riguardo ad un’eventuale fidanzata del cantante milanese, ci conducono a Kare Kokeschi, nome d’arte di Rebecca Casiraghi.

La donna è una famosa youtuber. Lei e Fabio Rovazzi si conoscevano già da molto tempo, ma la scintilla sarebbe scoppiata nel 2019.