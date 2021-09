Erminia Ferrari è stata da giovane modella e costumista ma viene ricordata nel mondo della televisione per essere stata la moglie del grande Nino Manfredi.

I due sono stati sposati per quasi cinquant’anni e sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo.

Chi è Erminia Ferrari la moglie di Nino Manfredi: età, marito, figli e nipoti

Erminia Ferrari è nata a Taormina il 4 novembre del 1931. Da piccola cresce in Etiopia in quanto il padre lavorava come direttore di un albergo nelle colonie italiane in Africa.

Torna in Italia nel 1950 quando si trasferisce nella Capitale per lavorare come indossatrice.

In questi anni conosce Nino Manfredi e il 14 luglio 1955 i due convolano a nozze al quale rimarrà legata fino alla morte di quest’ultimo, il 4 giugno 2004.

In seguito, dopo la nascita dei tre figli della coppia, la Ferrari lavora nel mondo dello spettacolo accanto al marito come costumista e come scenografa.