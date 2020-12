Ema Stokholma è una disc jockey, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e modella francese con cittadinanza italiana.

Chi è Ema Stokholma: età, lavoro, curiosità e vita privata

Pseudonimo di Morwenn Moguerou, Ema Stokholma è nata a Romans-sur-Isère il 9 dicembre 1983 e trascorre un’infanzia e un’adolescenza molto difficile, dovendo affrontare le continue violenze della madre, sia fisiche che psicologiche, verso lei e il fratello.

A 15 anni riesce a scappare di casa per raggiungere il padre a Roma e rimane con il genitore solo pochi mesi, prima di rendersi precocemente indipendente.[1]

In Italia ha presto l’occasione di entrare nel mondo della moda, diventando modella per maison come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Gianni Versace.

Negli anni 2000 si avvicina al mondo della musica e intraprende la professione di disc jockey, arrivando a esibirsi in vari locali italiani ed europei e ottenendo una prima popolarità nell’ambiente.

Nel 2013 fa il suo debutto nella televisione italiana, conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards; nello stesso anno, assieme ad Andrea Delogu, partecipa ai programmi Jump! Stasera mi tuffo di Canale 5 e Aggratis! di Rai 2.

Nel 2015 inizia a lavorare come speaker radiofonica per Rai Radio 2, conducendo Back2Back insieme a Gino Castaldo. L’anno seguente conduce il programma televisivo Challenge4 su Rai 4, mentre nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express di Rai 2, vincendo l’edizione in coppia con Valentina Pegorer.

Nel 2018, per Rai Radio 2, conduce dapprima in febbraio la diretta del Festival di Sanremo, insieme a Castaldo e Delogu, e poi a maggio la finale dell’Eurovision Song Contest, con Carolina Di Domenico.

L’anno seguente è nuovamente impegnata nel commento radiofonico di Sanremo e dell’Eurovision.

Nel 2020 è per il terzo anno consecutivo a Sanremo, sommando al commento radiofonico, ancora con Castaldo e Delogu, anche la conduzione del PrimaFestival su Rai 1, affiancata in quest’ultimo caso da Gigi e Ross.