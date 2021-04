Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle showgirl più conosciute e apprezzate del piccolo schermo.

Oltre che per la sua bravura e la sue bellezza è molto amata per la sua simpatia. Spesso al centro del gossip per il suo matrimonio con il manager Flavio Briatore.

Chi è Elisabetta Gregoraci: età, figlio, ex marito e carriera

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio del 1980. Muove i suoi primi passi nel mondo della moda quando viene eletta miss Calabria.

Pian piano diventa uno dei volti più noti e conosciuti del mondo della moda, sfilando per marchi conosciutissimi in tutto il mondo.

Inizia a lavorare in televisione facendo da comparsa in alcuni film e serie tv Il cielo in una stanza, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia.

Comincia a farsi largo nel mondo della televisione conducendo su Rai 2 Destinazione Sanremo nel 2002. Due anni dopo è alla guida di Libero e BravoGrazie. Da qui inizia una carriera ricca di soddisfazioni.

Nel 2004 è stata scelta come testimonial nazionale e internazionale dalla marca di biancheria intima Wonderbra; nello stesso anno la Gregoraci ha lavorato per Rai 2 prima come inviata tra il pubblico del programma BravoGrazie, poi come ballerina di e poi come co-conduttrice di Starflash. Conduce ” Destinazione Sanremo ” con Pippo Baudo e Claudio Cecchetto su Rai2.

All’inizio del 2005 partecipa al reality show di Rai 1 Ritorno al presente. Nell’estate 2005 fu la valletta del quiz Il malloppo, condotto da Pupo su Rai 1 nell’access prime time, e il 5 settembre conduce, insieme a Loredana Miele e Franco Di Mare, lo speciale di Rai 1 dedicato alla finale di Sognando Hollywood, un concorso per nuovi talenti.

Dal 2010 ai giorni nostri

Nel 2010 recita, con Massimo Boldi, nella fiction di Mediaset Fratelli Benvenuti con il ruolo di Chiara. Questa fiction, diretta da Paolo Costella, è andata in onda in prima visione in primavera su Canale 5 e in estate su Rete 4. Nell’autunno 2011 è tra i concorrenti vip della prima edizione del talent show Baila! condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, che vince in coppia con Costantino Vitagliano. Dal 2012 la Gregoraci ha condotto, per 12 puntate settimanali, la prima edizione dello show comico Made in Sud nella seconda serata di Rai 2 ottenendo un buon successo di ascolti, di critica e di pubblico. Nell’ottobre 2014 scrive e pubblica un libro di fiabe per bambini “Mamma Elisabetta racconta”.

Nell’ottobre 2015 partecipa alla prima edizione del nuovo varietà di prima serata Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2. Nel 2017 presenta, insieme a Gigi D’Alessio e Fatima Trotta, l’ottava edizione di Made in Sud in onda in prima serata su Rai 2 dal 14 marzo al 30 maggio. Nell’estate 2017 conduce, insieme ad Alan Palmieri, lo show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1. A settembre del 2017 esce nelle sale italiane il film Mandarini Napoletani, in cui recita.

Nell’estate 2018 è di nuovo la presentatrice, insieme ad Alan Palmieri, dello show musicale Battiti Live e nel settembre dello stesso anno recita nel film Ammen diretto dal regista Ciro Villano.

Nell’ottobre 2018 recita nel film diretto dal regista Mimmo Calopresti Via dall’Aspromonte con Sergio Rubini, Marcello Fonte e Valeria Bruni Tedeschi. Nel 2019 ritorna su Rai 2 come ospite fissa della 13ª edizione di Made in Sud.

Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la casa dopo tre mesi, il 7 dicembre.

Elisabetta Gregoraci: vita privata

Per quanto concerne la sua vita privata, si è fidanzata nel 2006 e ha sposato nel 2008 Flavio Briatore, dal loro amore è nato Nathan Falco nel 2010.

Il 23 dicembre 2017 Briatore e la Gregoraci firmano la separazione consensuale mettendo così fine al loro matrimonio.

Il percorso di Elisabetta all’interno della casa del Grande Fratello

Elisabetta ha subito stretto una amicizia molto particolare con Pierpaolo Petrelli che, a quanto pare, a corteggia ormai apertamente.

Col passare delle settimane, però, il loro rapporto non evolve e il ragazzo sembra pian piano allontanarsi dalla showgirl.

In una delle puntate del reality viene anche mostrato un particolare gesto che Elisabetta Gregoraci ripete abbastanza spesso che secondo Alfonso Signorini sarebbe una sorta di messaggio in codice per un uomo che la attende al di fuori del programma.

Sin dalle prime puntate la presenza, seppur mai fisica ma solo attraverso dichiarazioni e intervista, di Flavio Briatore è pressochè costante, tanto che la showgirl utilizza parole molto forti contro l’ex marito, prima di fare un passo indietro, anche dinnanzi ad una bella lettera dello stesso manager con il quale improvvisamente sembra essere tornato il sereno.

Spesso criticata da alcune compagne di viaggio e dall’opinionista Antonella Elia per il suo atteggiamento ritenuto da quest’ultimo falso, lei si difende sottolineando che sta vivendo questa esperienza con tutta sé stessa e sta mostrando all’Italia il suo vero carattere senza indossare maschere.