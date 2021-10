Chi è Elisa Motterle: età, marito, figli, genitori, galateo, lavoro e vita privata

Elisa Motterle è una delle maggiori esperte di galateo del nostro paese. Scrittrice appassionata fa delle buone maniera il suo stile di vita.

Per questo si è fatta conoscere e apprezzare da tantissimi italiani che da anni la seguono con grande affetto.

Chi è Elisa Motterle

Il colpo di fulmine con il galateo scocca per Elisa Motterle a circa sei anni, quando qualcuno le fa notare che per diventare una principessa occorre essere ben educate.

“Siccome Sissi la Giovane Imperatrice è già da tempo il suo role model, Elisa si mette d’impegno e comincia a leggere tutti i libri sull’argomento su cui riesce a mettere le mani“. Scrive così nella sua biografia.

A dieci anni, Elisa chiede di entrare in collegio, salvo poi lamentarsi perché la disciplina non è abbastanza severa. Studia presso l’Educandato della Santissima Annunziata presso la villa di Poggio Imperiale, a Firenze.

In seguito, si laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Padova, e comincia la sua carriera come giornalista di moda e lifestyle per le testate del gruppo Condé Nast. Questa esperienza che le permette di coltivare e affinare la sua passione per il savoir-vivre.

Nella sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare per diverse aziende di prestigio. Tra le quali Yoox-Net-a-Porter, Giorgio Armani e gruppo Kering.

Questa lunga esperienza nel campo della Moda la convince che le buone maniere sono l’accessorio più importante in assoluto.

Elisa Motterle è l’unica specialista italiana ad aver conseguito la certificazione di Etiquette Trainer presso la prestigiosa International Protocol and Etiquette Academy di Londra. È specializzata in galateo internazionale ed è membro dell’Ancep, Associazione Nazionale dei Cerimonialisti degli Enti Pubblici.

Elisa di dedica a tempo pieno alla consulenza, alla formazione e alla divulgazione sul tema dell’Etiquette e del Bon Ton. E’ convinta che le buone maniere salveranno il mondo: e come darle torto.