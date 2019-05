Eliana Michelazzo in queste settimane è stata al centro delle polemiche per quanto riguarda il matrimonio di Pamela Prati.

L’agente, però, non è un volto nuovo della televisione, qualche anno fa, infatti, ha partecipato alla trasmissione Uomini e Donne

Chi è Eliana Michelazzo l’ex agente di Pamela Prati, marito Simone Coppi

Eliana Michelazzo è nata a Roma il 16 luglio 1979. Da giovane ha svolto diversi lavori tra i quali quello di estetista.

Come detto in precedenza Eliana ha partecipato a Uomini e Donne, il programma di canale 5 condotto da Maria De Filippi-

Per la precisione ha partecipato nella stagione 2008/09 corteggiando Federico Mastrostefano. Qui si fece conoscere e amare dal pubblico della seguitissima trasmissione.

Nonostante questo non fu scelta da Federico che le preferì Pamela Compagnucci. Per un lungo periodo è stata lontana dal piccolo schermo prima di rientrarvi da manager di una nota agenzia.

In questi giorni è stata al centro delle polemiche per il controverso caso del matrimonio di Pamela Prati.

In moltissime trasmissione non si parla di altro. In particolare dei precedenti che avrebbero avuto Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo per altri finti personaggi che hanno contattato dei vip.

Negli ultimi giorni è stata ospite di Verissimo, Live – non è la D’Urso, dove ha raccontato la sua verità, molto distante da quel che sembra.

Anche nella puntata di questa sera sarà nel programma di Barbara D’Urso per difendere il suo lavoro e quello della sua agenzia.