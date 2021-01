Elena Sofia Ricci è una delle attrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Grazie al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che da anni la seguono con grande affetto.

Chi è Elena Sofia Ricci: età, figli, marito, vita privata, film e carriera

Elena Sofia Ricci, il cui vero nome è Elena Sofia Barucchieri, è nata il 29 marzo del 1962 a Firenze, figlia di Elena Ricci Poccetto, scenografa, e di Paolo Barucchieri, storico dell’arte.

La sorella Elisa Barucchieri è una danzatrice. Debutta in teatro in età molto precoce, mentre al cinema esordisce con il film di Carlo Vanzina “Arrivano i gatti”, con Jerry Calà e Franco Oppini.

Il vero successo arriva nel 1984 grazie a Pupi Avati, che la dirige in “Impiegati”, film grazie al quale ottiene il Globo d’Oro come migliore attrice rivelazione.

Numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive tra le quali Orgoglio trasmessa da Rai 1 a partire dal 2004, in cui ha interpretato fino ai primi episodi della terza ed ultima stagione il ruolo della nobile Anna Obrofari.

Il successo de I Cesaroni

Nella prima metà degli anni Novanta l’attrice toscana è al cinema anche con “Ma non per sempre”, di Marzio Casa, in “Persone perbene”, di Francesco Laudadio, e in “Non chiamarmi Omar”, di Sergio Staino.

Nel 2006 è nel cast de “I Cesaroni”, fiction di Canale 5 con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Antonello Fassari e Max Tortora, in cui ha il ruolo di Lucia Liguori.Elena ha fatto parte della serie per cinque stagioni sino al 2011. Prima ancora aveva interpretato il ruolo di Elisa nella serie tv Caro maestro (Canale 5).

Nello stesso periodo, presta il volto e la voce a Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, in “Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra”.

Molti i film per la televisione che la vedono impegnata nel sociale. Tra questi, Tutti i rumori del mondo, la miniserie Gli ultimi del Paradiso, Fratelli, Contro ogni volontà.

I film e i premi

Al cinema ricordiamo Io e mia sorella (1987) di Carlo Verdone, con cui vince i premi Nastro d’argento, David di Donatello e Ciak d’oro come migliore interprete non protagonista; In nome del popolo sovrano, diretto nel 1990 da Luigi Magni, e, nello stesso anno, Ne parliamo lunedì, per la regia di Luciano Odorisio, che le vale ancora la vittoria del Ciak d’oro e del David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Nel 2009 fa parte del corale cast di Ex, per la regia di Fausto Brizzi. L’anno successivo è al cinema in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, in cui è diretta da Giovanni Veronesi, per il quale viene candidata al Ciak d’oro come Migliore attrice non protagonista e alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema come miglior attrice non protagonista.

In seguito la troviamo in Mine vaganti di Ferzan Özpetek, per il quale viene ancora candidata al David di Donatello e vince nuovamente il Ciak d’oro e il Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista e viene di nuovo candidata, alla 67ª mostra di Venezia per il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema come miglior attrice non protagonista.

Nel 2011 recita nel film Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi. Legata da una lunga amicizia al cantante Renato Zero, è stata interprete di due videoclip dello stesso.

Dal 2010 ai giorni nostri

Nel 2011 inizia a recitare nella fiction di Raiuno, diretta da Francesco Vicario, “Che Dio ci aiuti” dove interpreta la protagonista, Suor Angela, che si rivela uno straordinario successo di ascolti.

Nel 2014 prende parte alle riprese della fiction di Riccardo Donna Romeo e Giulietta, con Alessandra Mastronardi, sua collega ne I Cesaroni.

Ancora nel 2014 è tra i protagonisti del film Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek, al fianco di Kasia Smutniak, per il quale vince, alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema come miglior attrice non protagonista.

Nel marzo 2016 firma la sua prima regia teatrale, Mammamiabella!, con le musiche dal vivo di Stefano Mainetti, e interpretato da Sabrina Pellegrino, Valentina Olla e Federico Perrotta.

Nel 2018 partecipa al film biografico su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino, Loro nel ruolo di Veronica Lario, per il quale vince nuovamente il Nastro d’argento e il David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Il 19 aprile 2018 esce al cinema Il tuttofare, film del regista Valerio Attanasio, che la vede protagonista al fianco di Sergio Castellitto.

Nel 2019 inizia le riprese di Supereroi, il nuovo film del regista Paolo Genovese e di una nuova fiction per Rai 1 intitolata Vivi e lascia vivere, dove interpreta Laura, una mamma che viene improvvisamente travolta da drammi familiari.

Il 26 novembre 2020 torna in tv con il film Rita Levi Montalcini per la regia di Alberto Negrin; promuovendo il film a Tale e quale show ha rivelato di aver avuto il COVID-19 a marzo.

Vita privata

Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma.[6] La Ricci è sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 20 ottobre 2003,[7] da cui ha avuto una figlia di nome Maria.

Elena Sofia Ricci è stata sposata anche con lo scrittore Luca Damiani.

Ha ricoperto più volte il ruolo di testimonial: nella campagna per la promozione della diagnosi precoce del tumore alla mammella, e prima ancora per Race for the cure, per Save the Children; per la campagna di sensibilizzazione S.O.S. Congo e per la lotta contro il fumo.

Ad inizio 2019 dichiara di essere stata abusata a 12 anni da un amico di famiglia, al quale era stata affidata in una vacanza, e di non averne mai parlato per preservare la madre dal rimorso di averla inconsciamente “consegnata” nelle mani del suo carnefice. Alla morte della madre, decide di confessare pubblicamente l’accaduto, per la prima volta nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, Porta a porta.