Donna Imma Polese, è una famosa imprenditrice del napoletano. Divenuta famosa per essere la figlia Del Boss delle cerimonie.

Figlia di Don Antonio Polese, la donna dopo la morte del padre ha ereditato il ristorante: la Sonrisa, in cui è ambientato il celebre programma: Il castello delle cerimonie.

Chi è Donna Imma Polese: età, figli, matrimonio, lavoro e vita privata

Donna Imma è nata a Napoli, nel 1969, suo padre era Don Antonio Polese e la Madre, la signora Rita Greco anche lei spesso presente nelle puntate del programma.

Negli anni la donna è sempre stata accanto al padre, rubando tutti i segreti del mestiere, diventando cosi un’imprenditrice di successo.

Nel 2016 Imma devastata dal terribile dolore causato dalla morte del padre, si è fatta carico della gestione del ristorante.

La Sonrisa, è il castello delle cerimonie in cui sono stati girati i programmi: Il Boss delle cerimonie, dedicato a suo padre e: il castello delle cerimonie.

All’interno del programma viene descritto dettagliatamente l’impegno con cui la famiglia Polese da tantissimi anni organizza delle meravigliose cerimonie.

A causa del COVID 19 purtroppo Imma Polese ha perso anche la madre, così tramite un post su instagram ha condiviso con i fans il grande dolore: “Ho un vuoto incolmabile nel cuore, se n’è andata via la mia costante ispirazione, il libro pieno di pagine da cui ho imparato a essere mamma, figlia e una donna forte, proprio come lei”.

La vita privata di Imma Polese:

La proprietaria della Sonrisa è sposata da 31 anni con Matteo Giordano, suo compagno di vita e pilastro fondamentale nella gestione del castello.

L’uomo dopo aver studiato economia e commercio ha dedicato l’intera vita alla famiglia. Dal matrimonio tra i due sono nati tre figli: il più grande Antonio spesso è stato protagonista delle puntate del programma.

Dopo aver superato il periodo del lock down in cui entrambi sono risultati positivi al Covid 19. Imma e Matteo sono tornati su Discovery, con un nuovo programma intitolato: In cucina con Imma e Matteo.

Il programma ha riscosso un grande successo, non solo per l’illustrazione delle tradizionali ricette campane ma anche per la grande intesa tra i due protagonisti.