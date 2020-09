Ha preso il via la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip che vedrà protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport.

A condurre il reality di Canale 5, così come è avvenuto nella scorsa edizione, sarà Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco come opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Uno dei grandi protagonisti di questa nuova stagione del Grande Fratello Vip sarà Denis Dosio.

Chi è Denis Dosio Grande Fratello Vip: età, fidanzata, vita privata e lavoro

Denis Dosio è nato nel 2001 a Forlì, città dove è cresciuto. Ha raccontato lui stesso di avere origine italo – brasiliane

Attualmente frequenta l’ultimo anno di ragioneria e nel tempo libero oltre a uscire con i suoi amici di sempre si diletta a pubblicare foto e video sui social.

Prima del successo su Instagram, Denis aveva aperto un canale youtube nel quale ha cominciato a parlare di sè e della sua vita.

Una volta arrivato sul social delle immagini ha conquistato l’attenzione di tantissime persone, in particolare ragazze, che lo seguono con grande affetto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che non sia fidanzato, ha svelato, inoltre che ha sofferto per amore. In passato, infatti, sarebbe stato tradito dalla sua ex fidanzata.

Durante le sue stories ha rivelato anche quali sono i canoni di bellezza che deve avere la sua donna, nello specifico deve essere bionda, non troppo alta e dal bel fisico.

Denis Dosio ha deciso di rimettersi in gioco partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.