Demetra Hampton è una delle attrici e showgirl più conosciute e apprezzate del panorama televisivo italiano.

Grazie alla sua bellezza, al suo fascino e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Chi è Demetra Hampton: età, carriera, marito, curiosità, vita privata

Demetra Lisa Ann Hampton è nata a Philadelphia nel giugno del 1968.

Ex ginnasta è amante degli sport estremi praticando offshore e paracadutismo, oltre a guidare auto e moto in spettacoli per beneficenza.

Comincia la propria carriera come modella negli Stati Uniti d’America, fino al 1989, quando viene scelta per il ruolo del personaggio di Valentina per l’omonima serie televisiva ispirata al celebre fumetto di Guido Crepax.

Dopo il grande successo ottenuto decide trasferirsi in Italia, l’attrice interpreterà alcuni ruoli in film come Tre colonne in cronaca di Carlo Vanzina, Saint Tropez – Saint Tropez di Castellano e Pipolo, Kreola di Antonio Bonifacio e Chicken Park di Jerry Calà.

Sempre nel 1996 recita inoltre nella serie televisiva Dio vede e provvede. In seguito si ritira parzialmente dalle scene, prima di prender parte nel 2005 alla seconda edizione del reality show La talpa.

Nel 2015 prende parte alla fiction Una sfida tutta rosa, ambientata nella città di Bologna. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.