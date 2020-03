Dayane Mello è una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Pechino Express il programma condotto da Costantino della Gherardesca.

Grazie al suo fascino e alla sua bellezza ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che da anni la seguono con affetto.

Chi è Dayane Mello Pechino Express: età, fidanzato, figli, carriera e vita privata

Dayane Mello è nata il 27 febbraio del 1989 a Joinville, in Brasile, nello Stato di Santa Caterina.

Abbandonata dalla madre a soli quattro anni, viene cresciuta dalla nonna paterna Erika, insieme al padre e a suo fratello Giuliano, di due anni più grande di lei.

A diciassette anni lascia la sua città di origine e si trasferisce in Cile, dove lavora a Santiago come modella per un’agenzia di moda locale.

Divenuta una delle modelle più famose di tutto il Paese, è protagonista di numerosi servizi fotografici, tra i quali uno per la rivista “Sport Week”.

Una volta arrivata nel nostro paese si fa conoscere dal grande pubblico per la partecipazione al reality L’Isola dei famosi.

In seguito inizia una relazione con il modello Stefano Sala e nel 2014 dalla nasce la piccola Sofia.

Ora una nuova opportunità per rimettersi in gioco con l’esperienza televisiva nel programma in onda su Rai 2.