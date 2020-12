Chi è Dayane Mello: età, fidanzata, figli, carriera e Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una modella e showgirl molto conosciuta e apprezzata dal pubblico del piccolo schermo.

Bella, determinata e senza peli sulla lingua è stata spesso al centro del gossip. Nelle ultime settimane è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip.

Chi è Dayane Mello: età, fidanzata, figli, vita privata, carriera e Grande Fratello Vip

Dayane Mello è nata il 27 febbraio del 1989 a Joinville, in Brasile, nello Stato di Santa Caterina.

Abbandonata dalla madre a soli quattro anni, viene cresciuta dalla nonna paterna Erika, insieme al padre e a suo fratello Giuliano, di due anni più grande di lei.

A diciassette anni lascia la sua città di origine e si trasferisce in Cile, dove lavora a Santiago come modella per un’agenzia di moda locale.

Divenuta una delle modelle più famose di tutto il Paese, è protagonista di numerosi servizi fotografici, tra i quali uno per la rivista “Sport Week”. Una volta arrivata nel nostro paese si fa conoscere dal grande pubblico per la partecipazione al reality L’Isola dei famosi.

Nel 2014 ha debuttato nella televisione italiana come concorrente della decima edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, al fianco del ballerino Samuel Peron, ottenendo il sesto posto in semifinale. Nello stesso anno sono state scattate le foto del suo calendario sexy per la rivista For Men Magazine e sull’onda del suo debutto televisivo in autunno è avvenuta la sua pubblicazione in vista del nuovo anno, il 2015.

Ha partecipato, insieme all’alpinista Stefano Degiorgis, alla prima edizione, andata in onda nell’autunno 2015, del reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale arrivando fino alla semifinale ottenendo il quarto posto.

Ha preso parte, formando la coppia “Le Top” insieme alla modella Ema Kovač, all’ottava edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express in onda all’inizio del 2020, classificandosi al terzo posto.

Partecipa dall’ottobre del 2020 alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Vita privata

Ha avuto una lunga relazione con il modello Stefano Sala e nel 2014 è nata la piccola Sofia. Del loro rapporto si è parlato molto proprio quando lui è stato protagonista al Grande Fratello Vip.

Durante il suo percorso nel reality di Canale 5 è emerso anche una liason con Mario Balotelli. La modella, inoltre, ha ricordato anche la sua storia con Carlo Beretta al quale rimprovera di averla lasciata nel momento più difficile, nonostante lei gli fosse stata accanto in più occasioni, con un semplice messaggio. Dayane è ancora molto gelosa e possessiva di Carlo e, parlando del passato, è scoppiata in lacrime dimostrando di essere ancora ferita per questo rapporto.

Dayane Mello: l’esperienza al Grande Fratello Vip

Entrata nella casa più spiata d’Italia si è fatta notare per la sua spontaneità per il suo modo di fare gioviale e allegro. Sicura delle proprie idee non ha mancato di difenderle anche alzando i toni.

Si è parlato e discusso molto non solo per il suo interesse, manifestato a più riprese per Francesco Oppini che si è dichiarato fidanzatissimo, ma anche per il bacio serafico con Adua Del Vesco.