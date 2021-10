Dario Faini, in arte Dardust è un compositore e musicista italiano, molto famoso ed amato tra i giovani.

Il suo nome è diventato conosciuto dopo aver collaborato alla produzione del singolo: Soldi, portato a Sanremo dal cantante Mahamood.

Chi è Dario Faini, in arte Dardust: età, carriera, fidanzata e vita privata

Ad oggi Dario Faini è uno degli autori più richiesto in Italia, tutti i grandi della musica del nostro paese vorrebbero collaborare con lui.

L’autore è nato ad Ascoli piceno nel 1976 e sin da bambino è stato attratto dal mondo della musica, motivo per il quale all’età di 9 anni inizia a studiare piano forte.

Nel corso dei suoi studi si appassiona anche ad altri generi musicali tra cui il pop e la musica elettronica.

Nel 2000 pubblica un album firmato per la prima volta col suo nome d’arte e fonda la band Elettrodust con la quale apre i concerti di Vasco Elisa e Morgan.

In quegli anni inizia anche a dedicarsi alla composizione dei testi, per cantanti del livello di Alessandra Amoroso ed Emma.

La sua prima opera firmata che approda a Sanremo, è stata la Tua bellezza Per, realizzata per il cantante Francesco Renga nel 2012.

Nel 2015 ottiene il disco di platino come autore, per le canzoni Magnifico di Fedez, Io ti aspetto di Marco Mengoni e per Occhi profondi di Emma.

La vita privata di Dario Faini in arte Dardust

Per quanto riguarda la vita privata di Dardust non si hanno molte notizie, non si sa se abbia una compagna, una moglie o altro.

Negli anni passati si è parlato di un possibile suo flirt con il cantante Mahmood, relazione mai confermata.