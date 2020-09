Questa sera prenderà il via su Rai 1 la quindicesima edizione del programma Ballando con le Stelle.

Come di consueto il programma è presentato da Milly Carlucci e vede la partecipazione di varie star della tv ballare con dei maestri professionisti. Nell’edizione di quest’anno c’è anche Costantino Della Gherardesca.

Chi è Costantino Della Gherardesca Ballando con le Stelle: età, lavoro, fidanzato e curiosità

Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci é nato a Roma il 29 gennaio 1977 ed é Laureato in filosofia al King’s College London.

Discende solo per via materna dalla famiglia aristocratica toscana, porta, tuttavia, il cognome della madre perché riconosciuto dal padre solo all’età di 5 anni.

Ha iniziato a lavorare in televisione nel 2001 nel programma Chiambretti c’è trasmesso da Rai 2. Ha poi preso parte alla trasmissione di La 7 Prontochiambretti con una rubrica sul pensiero dei giovani.

Dal 2004 ha partecipato da Milano alla trasmissione Markette – Tutto fa brodo in TV per la quale ha dato vita ad una galleria di personaggi tra cui – nella seconda e nella terza stagione – quelli di Maga Maghella.

Nel 2005 ha presentato a Torre del Lago la nona edizione del Friendly Versilia – Festival Citroen Mardi Gras organizzato dal portale web Gay.it. Durante questa manifestazione ha creato un nuovo personaggio satirico modellato sulla figura di Camilla Parker-Bowles.

Dal 2009 partecipa alla trasmissione Chiambretti Night in onda su Italia 1. Il 23 aprile 2010 ha partecipato per la seconda volta alla trasmissione “Ciao Darwin”.

Nel 2012 ha preso parte, in veste di giudice insieme a Tommy Vee e a Cristina Poi, al talent – show Born to mix condotto da Diego Passoni, andato in onda il sabato sera in prima serata su Deejay Tv.

Dall’autunno 2011 ha aperto un sito di satira sul fitness intitolato In Gran Forma, i cui brevi video di comedy di rottura continuano ad essere un piccolo fenomeno di culto.

Nel 2013 viene scelto per diventare il conduttore di Pechino Express, conducendolo per sei edizioni consecutive portando il reality al successo. Dal 2014 conduce per due stagioni il docureality di Rai 2 Boss in incognito. Nello stesso anno inizia a condurre su Rai Radio 2 il programma Acapulco.

Nell’inverno del 2018 è protagonista, affiancato da Elisabetta Canalis, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi e Valeria Marini, del docu-reality di Rai 2 Le spose di Costantino.

Successivamente, viene scelto come nuovo conduttore del talent show di Rai 2 The Voice of Italy, in onda a partire da marzo 2018. Per la seconda rete pubblica, presenta per due edizioni Apri e vinci.