Clio Zammatteo è questo il nome di battesimo della famosissima influencer che si occupa di make up, da tutti conosciuta con il suon nome d’arte, Clio make up.

La donna ha un seguito vastissimo, vanta quasi 3 milioni di followers ed è molto amata dal pubblico.

Chi è Clio Make up: età, marito, figli esperienze, programmi tv e vita privata

Clio è originaria di Belluno, città in cui è nata nel 1982. la donna è cresciuta con i nonni, perchè i suoi familiari sono emigrati in Germania per lavorare.

Dopo essersi diplomata Clio si iscrive all’Istituto Europeo di Design di Milano ed è proprio li che conoscerà Claudio, l’amore della sua vita.

Clio Make up è stata in grado di fare della sua più grande passione, un lavoro che le permettesse di realizzare tutti i suoi sogni.

Nel 2008 ha aperto il canale youtube in cui da consigli di Make up e non solo alle giovani donne.

La sua bravura e i suoi modi dolci e accomodanti, sono ben presto entrati nel cuore delle persone. Clio collabora con molte case cosmetiche importanti, tra cui: Pupa.

L’influencer ha anche scritto un libro in cui parla di se e da consigli di make up, il libro è: Clio Make Up- La scuola di trucco della regina del web.

Su real time conduce un programma tutto suo in cui si racconta a 360 gradi.

La vita privata di Clio Make up:

Riguardo alla vita privata dell’influencer sappiamo che è sposata con Claudio Midolo, i due si sono conosciuti ai tempi dell’accademia e dopo aver terminato il percorso di studi si sono trasferiti a New York.

Clio e Claudio hanno due figlie, la prima Grace nata nel 2017 e due anni dopo è arrivata la piccola Joey Claire.

Una famiglia molto unita che sprizza amore e gioia in ogni gesto.