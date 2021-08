Claudio Amendola è uno degli attori più amati, conosciuti e apprezzati del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Grazie alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato il cuore di milioni di persone che lo seguono con grande affetto.

Chi è Claudio Amendola: età, moglie, figli, curiosità e vita privata

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio del 1963. Figlio d’arte, suo padre è l’attore e grande doppiatore Ferruccio Amendola.

A soli 19 anni sposa la sua prima moglie Marina Grande. Dopo aver fatto lavori come il commesso e il manovale, decide di seguire le orme del padre.

Il film che lo lancia arriva nel 1983 quando prende parte a Vacanze di Natale. E’ questo il primo di una serie fortunata di pellicole legate ai film di natale.

Ma Claudio Amendola non è solo un attore da film leggeri e inizia pian piano a cimentarsi anche con altri stili cinematografici.

Grazie al film Un’altra vita conquista il David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Da qui viene chiamato e celto da registi molto conosciuti e in Colpo gobbo a Milano ha l’opportunità di lavorare con Monica Bellucci.

Nella sua carriera ha lavorato molto anche per la televisione e non solo per il cinema. Di certo molti si ricordano di lui per aver vestito i panni di Giulio nella serie tv di successo I Cesaroni.

A seguire una serie infinita di successi sia soprattutto in tv senza disdegnare qualche apparizione al cinema.

L’ultimo successo è risalente a qualche mese fa quando è stato il protagonista della fiction Rai “Nero a metà”.