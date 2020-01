Cecilia Dazzi è una delle attrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Grazie al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Chi è Cecilia Dazzi: età, marito, figli, lavoro, carriera, curiosità e vita privata

Cecilia Dazzi è nata a Roma il 17 ottobre del 1969. Inizia a recitare a 14 anni nella miniserie televisiva Ophiria diretta dal padre, il cineasta e produttore Tommaso Dazzi, ma il debutto vero e proprio è nel 1987 in La famiglia di Ettore Scola.

Raggiunge la notorietà in Italia con le prime due stagioni della serie I ragazzi del muretto; da quel momento si aprono per lei le porte del cinema del teatro e della fiction televisiva.

Da qui prende il via una carriera ricca di soddisfazioni che l’ha vista recitare in tantissimi film di successo.

Ha partecipato, tra gli altri, a pellicole come: La classe non è acqua, Emma sono io, Ogni volta che te ne vai, Il caimano, Scusa ma ti voglio sposare, Habemus Papam, Bianca come il latta rossa come il sangue.