Carlo Conti è tra i conduttori televisivi più amati di sempre. E’ anche conduttore radiofonico e autore televisivo italiano.

Chi è Carlo Conti: età, figli, moglie, carriera televisiva e vita privata

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961. Cresce senza il padre che muore quando aveva 18 mesi per un tumore ai polmoni.

Terminati gli studi di ragioneria ottiene un posto fisso come bancario, ma nel 1986 si dimette per inseguire la sua passione in radio lavorando nelle prime radio private fiorentine alla fine degli anni settanta.

Nel 1977 fonda insieme con alcuni amici Radio Firenze Nova, mentre nel 1978 entra a Radio Firenze 2000 dove comincia la sua attività di disc jockey e di speaker.

Agli inizi degli anni ottanta dirige Lady Radio e conduce Radio Notte in onda su un network regionale di radio assieme a Marco Vigiani, Giorgio Panariello, Walter Santillo e Alberto Lorenzini.

Nel 1981 presentando Un ciak per artisti domani, programma da lui scritto e condotto, conosce Leonardo Pieraccioni con il quale nel 1986 crea la prima di una lunga serie di trasmissioni comiche.

Tra queste: Succo d’Arancia su Teleregione Toscana,

dove esordisce anche Giorgio Panariello, già suo compagno di scuola.

I tre toscani formano così un trio comico chiamato Fratelli d’Italia. Nel 1985 esordisce in RAI con la conduzione del programma musicale Discoring.

Comincia a farsi conoscere anche in teatro partecipando, fra il 1987 e il 1990, a diverse produzioni teatrali sempre insieme con il suo cast toscano.

Dopo aver condotto quattro edizioni del programma musicale Discoring, dal 1991 al 1993 conduce su Raiuno due edizioni della trasmissione per ragazzi Big.

Grazie alle quali vince due Telegatti e un Premio Regia Televisiva. Inoltre è la prima trasmissione televisiva in cui è anche autore del programma che conduce.

In questo periodo partecipa anche, in ruoli marginali, a diversi film di Pieraccioni come I laureati nel 1995, e Fuochi d’artificio.

Nel 1994, nel 1995 e nel 1999 conduce l’anteprima del concorso di bellezza Miss Italia, che condurrà qualche anno più tardi.

Tra il 1996 e il 1997 entra a far parte della rosa dei conduttori del pre-serale Luna Park, che coinvolge i principali conduttori della squadra Rai.

Nella stessa stagione fa parte del cast del quiz La zingara, in onda nell’access prime time su Rai 1.

Successivamente riscuote grandi consensi, nell’estate 1998 con la conduzione del suo primo game show di prima serata Cocco di mamma.

Inoltre dal 1997 al 2002 conduce varie edizioni del concorso di bellezza Miss Italia nel mondo. Nel maggio 1998 conduce insieme con Veronica Pivetti e Tiberio Timperi il programma musicale Sanremo Top.

Nel settembre 1998 torna nella fascia pre-serale di Rai 1 per condurre il quiz In bocca al lupo!.

Nei primi sei mesi del 2000 conduce il talk-show Zitti tutti! – Parlano loro in cui i protagonisti sono bambini dai 4 agli 8 anni che parlano di argomenti di attualità, musica e argomenti giovanili confrontandosi anche con alcuni personaggi famosi.

Il 31 dicembre 1999 conduce, sempre su Rai 1, il programma Millennium[27], evento di fine anno creato per celebrare l’arrivo del nuovo millennio, mentre tra il 1999 e il 2001 conduce Sanremo estate, in seconda serata dopo la kermesse.

Gli anni Duemila

Nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002 gli viene affidata la conduzione dello storico contenitore domenicale Domenica In, esperienza che esegue al fianco di Mara Venier, Antonella Clerici ed Ela Weber.

Il 21 luglio 2001 conduce la puntata pilota de I raccomandati, un talent show durante il quale si esibiscono vari concorrenti accompagnati (o raccomandati, come affermato nel programma) da personaggi VIP.

Nella stagione 2002/2003 conduce, insieme con Pippo Baudo e Mara Venier, il gioco Il castello in onda alle (20:30-21:10).

Il 27 maggio 2004 presenta il nuovo show 50 canzonissime basato su una hit-parade canora che ottiene un grande successo di pubblico.

Nella primavera del 2005 presenta il nuovo talk-show Una notte con… mentre nelle estati del 2005 e del 2006 conduce il programma Sanremo contro sanremo, dedicato alla kermesse canora.

Dal 4 settembre 2006 subentra ad Amadeus nella conduzione del quiz pre-serale campione di ascolti L’eredità che, terminato il 30 luglio, ottiene ottimi riscontri di critica e pubblico (quasi 7 milioni di spettatori a sera e oltre il 30% di share).

Dal 12 gennaio 2008 anno conduce il nuovo varietà I migliori anni, programma basato sul ricordo dei migliori anni che hanno segnato la nostra vita e integrandoli con il presente, con la partecipazione di numerosi ospiti musicali e internazionali.

L’11 luglio 2008 conduce per la prima volta l’evento di beneficenza Nel nome del cuore. Il 15 settembre conduce la settima edizione de L’eredità. In questa edizione comincerà una relazione con Roberta Morise, una delle “ereditiere” del programma.

Dal 2010 ai giorni nostri

Nella primavera del 2012 conduce la prima edizione del talent Tale e quale show. Il programma ottiene un buon successo e in autunno riparte con una seconda edizione con ascolti ancora più alti della precedente, permettendo anche la produzione di uno spin-off dal titolo Tale e quale show – Il torneo.

In seguito al successo ottenuto dal conduttore, il 25 aprile 2014, il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone rivela di aver scelto Carlo Conti per la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2015dal 10 al 14 febbraio, affiancato da Arisa, Emma e Rocío Muñoz Morales.

Il 23 giugno 2015 viene annunciato che sarà direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2016 coadiuvato dall’attore Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea.

Dal 7 all’11 febbraio 2017 ha condotto per la terza volta consecutiva, e nel ruolo di direttore artistico, il Festival di Sanremo, affiancato da Maria De Filippi alla conduzione.

Il 5 e 6 settembre 2016 esordisce all’Arena di Verona con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello con lo spettacolo “Pieraccioni, Conti e Panariello – Lo Show”, cui farà poi seguito una tournée con tappe nei palasport di Assago, Roma, Firenze e Livorno.

Lasciata L’eredità a Flavio Insinna, dal 22 marzo conduce la sua seconda Corrida e l’11 aprile 2019 è protagonista, assieme a Paolo Bonolis e Gerry Scotti de I tre tenori all’interno di una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, condotto da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana.

Il 14 febbraio 2020 va in onda su Rai 1 Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show, ultima tappa di Montecatini Terme del tour fatto con gli amici Panariello Pieraccioni, che vince la serata con il 25.6% di share.

Vita privata di Carlo Conti

Carlo Conti ha perso il padre Giuseppe nell’agosto del 1962 a causa di un tumore al polmone ed è cresciuto con la madre Lolette (deceduta nel 2002 a causa di un’infarto) e con i nonni; è noto per essere molto riservato sulla sua vita privata.

Vive a Firenze e il 16 giugno 2012 ha sposato la costumista Francesca Vaccaro. L’8 febbraio 2014, a Firenze, è nato il loro unico figlio, Matteo.

È tifoso della Fiorentina. È noto anche per la sua abbronzatura, infatti il conduttore non ha mai negato di fare uso delle lampade abbronzanti.

Conti si ammala di COVID-19 come asintomatico e il 30 ottobre conduce Tale e quale in collegamento da casa. Dopo pochi giorni, a causa del peggioramento delle sue condizioni, viene ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Curiosità su Carlo Conti:

Prima di diventare famoso e ancor prima del lavoro in radio, Carlo Conti era un impiegato bancario e si occupava di bilanci aziendali.

Prima del matrimonio con Francesca Vaccaro i due hanno avuto un periodo di crisi, in cui il conduttore intraprese una relazione con Roberta Morise, professoressa dell’eredità.

Dopo la fine della relazione con la Morise Carlo Conti, riconquistò Francesca Vaccaro e le chiese di sposarlo.

I suoi migliori amici sono: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.